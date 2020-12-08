Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

08.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:31

Adana'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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