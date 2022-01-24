Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 123 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 123 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 17-23 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 123 zanlı gözaltına alındı, 866 gram esrar, 302 gram eroin, 1 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 665 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 485 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 105'i serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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