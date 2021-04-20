Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 120 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 120 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Nisan'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 120 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu, 586 gram eroin, 403 gram esrar, 347 uyuşturucu hap ve 121 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden birinde, ısı yalıtımlı kabin içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Kabinde uygun iklimlendirme ortamının sağlanabilmesi için özel ışık ve nemlendirme sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 zanlıdan 17'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 103'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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