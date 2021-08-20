Son dakika haber | Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü
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Son dakika haber | Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü

Son dakika haber | Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Sitesi kavşağında, 16 Ağustos'ta, Emre T. idaresindeki 01 KC 721 plakalı otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki Volkan Deniz Tuncer (11) Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde, Ayaz Canbolat (12) da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncer ve Canbolat'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emre T. yönetimindeki otomobil ile Volkan Deniz Tuncer ve Ayaz Canbolat'ın bulunduğu elektrikli bisiklet çarpışmış, kazada çocukların yanı sıra otomobil sürücüsü ve yanında bulunan B.F. yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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