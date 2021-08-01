Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Kozan-Feke kara yolunda dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alınıp Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
Aynı aileden 5 kişinin naaşları, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil K'nin tedavisinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Kozan-Feke kara yolunda dün 01 RU 709 plakalı otomobille Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada otomobildeki Osman, Hatice, Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu yaşamını yitirmiş, yaralı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın