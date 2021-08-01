Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi

Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kozan-Feke kara yolunda dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alınıp Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Aynı aileden 5 kişinin naaşları, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil K'nin tedavisinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Kozan-Feke kara yolunda dün 01 RU 709 plakalı otomobille Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada otomobildeki Osman, Hatice, Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu yaşamını yitirmiş, yaralı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara
Eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan yaşlı vatandaş duygularını gözyaşları arasında anlattı
Eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan yaşlı vatandaş duygularını gözyaşları arasında anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ecem Güzel Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:27:40. #1.16#

title