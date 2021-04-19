Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde anne ve babasının yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren bebek toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde anne ve babasının yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren bebek toprağa verildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda dün annesi Derya H'nin kullandığı 01 CVV 65 plakalı otomobilin Murat A. idaresindeki 01 DRM 28 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Demir H'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesini kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen babası morgdan alıp kucağında araca kadar taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun