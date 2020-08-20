Son dakika haber... Adana'da trafik kazası: 3 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kozan Yolu Böğrüdelik mevkisinde Erkan Karaoğlu idaresindeki 01 RF 329 plakalı otomobil ile 06 FS 6657 plakalı Mehmet Çalışkan'ın kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araç bulunan Mürselin Çalışkan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA