Son dakika haber | Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber | Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
18.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:34

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi Kanal Sokak'ta Halide Kara yönetimindeki 01 EK 440 plakalı otomobil ile terkisinde iki kişi bulunan Ahmet Gül yönetimindeki 01 ABP 679 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Gül'ün terkisindeki İsmail Yalçın ve Umut Tıramış yaralandı. Motosiklet sürücüsü Gül ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Azgın
Fatih Azgın
AA Editörü
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