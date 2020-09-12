Son dakika haber! Adana'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber! Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Son dakika haber! Adana'da trafik kazası: 1 ölü
12.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:04

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 GJ 781 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

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