Son dakika haber | Adana'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber | Adana'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Adana'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek maksadıyla yapılan araştırmalarda Ceyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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