Son dakika haber | Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar T.B. ve Ş.B. ile avukatları hazır bulundu. Sanık T.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti. Diğer sanık da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, T.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Kaynak: AA