Son dakika haber... Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
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Son dakika haber... Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haber... Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
15.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:01

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar V.Y. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık V.Y. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanık S.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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