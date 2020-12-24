Son dakika haber | Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan beş sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan beş sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.Ö, M.K, E.T, G.G. ve F.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Y.Ö, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Y.Ö, "Hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Y.Ö, M.K. ve E.T'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan Y.Ö'yü 1 yıl 6 ay 22 gün, M.K. ve E.T'yi 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu