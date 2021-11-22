Son dakika haber | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Son dakika haber | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık C.G. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğü, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğu gerekçesiyle C.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.G, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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