Son dakika haber: Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 5 yıl 7 ay hapis cezası
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Son dakika haber: Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 5 yıl 7 ay hapis cezası

19.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:59
Son dakika haber: Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 5 yıl 7 ay hapis cezası

Bir son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldıkları iddia edilen 7 sanıktan biri 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldıkları iddia edilen 7 sanıktan biri 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya haklarında "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak" suçlarından 8'er yıla kadar dava açılan R.D, A.A, A.B, G.O, H.O, V.Y. ve S.K. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların terör örgütünün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyarak kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldıklarının belirlenmesi dikkate alınarak üzerlerine atılı "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.D, "Ben silahlı eylem ve yasa dışı gösterilere katılmadım. Gösterilere müdahale eden polis ekiplerine karşı direnmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını ve örgütsel eylemlere katılmadıklarını belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık R.D'yi "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, terör örgütünün propagandasına dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak" suçlarından toplam 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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