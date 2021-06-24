Son dakika haber: Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haber: Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü MLKP ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu Ö.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ö.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 21 Mart'ta düzenlenen gösteriye, terör örgütü tarafından, güvenlik güçlerine, medya kuruluşlarına ve kamu tesislerine yönelik eylemleri övücü ve yüceltici nitelikli haber yazılarının yer aldığı 30 dergi getirdiği kaydedildi.

Ö.T'nin ikametinde örgütsel nitelikli dokümanlar bulunduğu ve kentte MLKP propagandası içeren dergiler sattığı bildirilen iddianamede, sanığın terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, elde ettiği geliri örgüte aktardığı, örgütün finansal kalkınmasına ve faaliyetlerine devam etmesine katkı sunduğu belirtilerek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu Ö.T, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Mert Müldür Emre Kocadağ Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:40:42. #1.16#

title