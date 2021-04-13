Son dakika haber... Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt