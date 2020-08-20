Son dakika haber! Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz V.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık V.D. hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, V.D'nin mağdur M.L.C'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı, "para puan" aktarma bahanesiyle telefonuna gelen mesaja onay vermesi gerektiğini söylediği ve hesabına 14 bin 500 lirayı aktardığı belirtildi.

V.D'nin, hesabına para yatırıldıktan sonra mağdur M.L.C. ile iletişimi kestiği ve yatırılan 14 bin 500 lirayı çektiği bildirilen iddianamede, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen V.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA