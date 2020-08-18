Son dakika haber: Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika haber: Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

Son dakika gündem haberi: Adana'da, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika haber: Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi
18.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:42

Adana'da, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz İ.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İ.K. için dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.K'nin mağdur E.T'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı, hesabından bilgisi dışında para aktarımı yapıldığını ve bu durumdan kurtulması için verdiği hesaba 4 bin 800 lira göndermesini söylediği belirtildi.

İ.K'nin, hesabına para yatırıldıktan sonra mağdur E.T. ile iletişimi kestiği ve yatırılan 4 bin 800 lirayı çektiği bildirilen iddianamede, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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