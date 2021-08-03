Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu
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Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu

Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da tefeci operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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