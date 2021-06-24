Son dakika haber! Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü
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Son dakika haber! Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Son dakika haber! Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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