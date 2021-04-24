Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 22 Nisan'da, tartıştığı babası Halil K. ile ağabeyi Ufuk K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, annesi ve babasına kızdığı için kendisine tokat atan ağabeyi Ufuk K. ve kavgayı ayırmaya çalışan babası Halil K'yi bıçakladığı öne sürüldü.

Zanlı F.K, ağabeyi ve babasını annesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü için 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti
9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Meral Kaplan
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:50:48. #1.16#

title