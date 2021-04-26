Son dakika haber! Adana'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Adana'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Adana'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu.

Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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