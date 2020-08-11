Son dakika haber... Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama Son dakika haberi: Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklamaADANA'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grubun arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarından C.Y. (17) ile Ş.A. (18), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama

ADANA'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grubun arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarından C.Y. (17) ile Ş.A. (18), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. sokakta yürüdüğü sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ş.A. ve A.A. (35) ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.A., eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine geri döndü. Ş.A.?nın av tüfeğini alıp, ateşlemesi sonucu C.Y. yaralandı. Bunun üzerine C.Y. de belindeki tabancayı çıkararak ateşledi. O sırada yoldan geçen ve olayla ilgisi olmayan B.D. (20), tabancadan çıkan mermiyle bacağından yaralandı. C.Y.?nin yaralandığını gören A.A. ile Ş.A., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı C.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, A.A. ile Ş.A.?yı saklandıkları adreste kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. ile Ş.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise serbest kaldı.

Kaynak: DHA