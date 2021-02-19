Son dakika haber | Adana'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı
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Son dakika haber | Adana'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı

19.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:46
Son dakika haber | Adana'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı.

Güven Çakmak idaresindeki 09 ADL 755 plakalı kurye motosikleti, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çakmak'ın sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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