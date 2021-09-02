Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde bir otomobilden, Ferhat Akyüz'ün kullandığı araca ateş açıldı.
Yaralanan Akyüz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney