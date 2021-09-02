Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde bir otomobilden, Ferhat Akyüz'ün kullandığı araca ateş açıldı.

Yaralanan Akyüz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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