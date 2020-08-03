Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Adana'da evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.
03.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:28
Adana'da evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.
Davut Demireriten ve oğlu Hamza Demireriten, merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA