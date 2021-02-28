Son dakika haber! Adana'da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
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Son dakika haber! Adana'da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

28.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:00
Son dakika haber! Adana'da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

Son dakika haber... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Türkocağı Mahallesi'nde, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla bacağından vurulan Baran T. yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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