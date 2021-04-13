Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Evlerindeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Savcılığın yakalama kararı ile harekete geçen ekipler, şafak operasyonu düzenledi. Tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1'i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, emniyete götürüldü.


Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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