Son dakika haber! Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak
Son dakika haberleri: Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
19.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:28
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, yaya ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yererlerinde su baskınları meydana geldi.
Belediye ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
Kaynak: AA