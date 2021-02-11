Son dakika haber... Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki 9 YPG/PKK sanığı hakim karşısında

Son dakika haberler: Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanığın, 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanığın, 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.E. hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.C, A.K, M.M, M.Z.A, M.Ş.A, S.C. ve B.K. ile başka suçtan tutuklu M.A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık M.Ş.A. savunmasında, İstanbul'da bulunurken sosyal medya hesabı üzerinden B.K'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirterek, şu iddialarda bulundu:

"B.K. bana ne zaman Adana'ya döneceğimi sordu. Ben de akşama Adana'da olacağımı söyledim. Bana Adana'da bir arkadaşıyla buluşmam gerektiğini söyledi. Adana'da S.C. isimli bu kişiyle buluştum. S.C. beni bir eve götürdü, orada B.K'yi gördüm. B.K. bana YPG/PKK'ya katıldığını ve Sarıçam tarafından bir malzemenin getirileceğini, aracımla kendisinin yanında olmam gerektiğini, S.C'nin de bize öncülük yapacağını söyledi. Ben kendisine yardımcı olmak istemediğimi söyledim. Ben B.K'ye örgütsel eylemleri nedeniyle hiçbir yardımda bulunmadım. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık B.K. ise terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu kabul ettiğini ve "Haco Haco" kod adını kullandığını dile getirdi.

Sarıçam'daki patlayıcı bulunan ormanlık alana telefon ve para olduğu için gittiğini belirten B.K, "Ben oraya telefon ve parayı almak için gitmiştim. Benim taşıdığım sırt çantasında patlayıcı yoktu. Adana'ya ise ailemle görüşmek için gelmiştim. Örgütsel eylem için ev tutmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar S.C, M.Ş.A, M.Z.A, M.C, M.M. ve A.K'nin savunmalarının alınması, karartabilecekleri delil bulunmaması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İçişleri Bakanlığından, geçen yıl 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu