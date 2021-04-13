Son dakika haber: Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda; 8 bin 200 litre sahte, 67 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda; 8 bin 200 litre sahte, 67 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen depoya baskın yapan ekipler, 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirdi. Yüreğir ilçesindeki 2 iş yerine yapılan baskında da su şişelerine doldurulmuş 67 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR