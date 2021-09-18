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Son dakika haber... Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... Adana'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında sahte içki üretilen ve kaçak akaryakıt bulunan 7 adresi tespit etti.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 bin 615 litre sahte içki, 15 bin 50 litre kaçak akaryakıt ile ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 32 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerdeki 7 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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