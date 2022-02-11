Adana'da sahte içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da sahte içki operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku Mahallelerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ve 61 içki yapımında kullanılan kit ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Alkol, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title