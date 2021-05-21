Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
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Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne özel harekatla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne özel harekatla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timleri, söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Ardından evlere baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri, evlerinde bulunan şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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