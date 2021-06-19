Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE

Son dakika haberleri: ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirliği yapan 24 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis, Adana merkezli İzmir ve Hatay'da 15 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 19 ayrı adrese 175 polisle yapılan baskınlarda aralarında D.K. isimli kadın ile eşi M.K.?nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5,17 gram bonzai ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı