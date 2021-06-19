Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirliği yapan 24 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis, Adana merkezli İzmir ve Hatay'da 15 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 19 ayrı adrese 175 polisle yapılan baskınlarda aralarında D.K. isimli kadın ile eşi M.K.?nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5,17 gram bonzai ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE
Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE
Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE
Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! ADANA'DA ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN UYUŞTURUCU TACİRLERİ ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:16:32. #1.16#

title