Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle ateş ettiği evdeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Kavga ettiği kişilerin evlerine pompalı tüfekle ateş ederek bir genci öldüren şüpheli tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, 29 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş ettiği evin balkonundaki Okan Subaşı'nın (29) ölümüne yol açtığı gerekçesiyle aranan ve kaçtığı Osmaniye'de yakalanan Can Yiğit K'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin, olaydan bir gün önce arkadaşıyla gezdiği araçta tartıştığı ve mahallede gürültüye neden olduğu iddia edildi.

Bu gürültü üzerine Okan Subaşı ve yakınlarının Can Yiğit K. ve arkadaşını darbederek uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Can Yiğit K'nin sonraki gün sokağa dönerek kendilerini darbeden kişilerin evine pompalı tüfekle ateş ettiği, bu sırada balkonda bulunan Okan Subaşı'nın vurularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde Okan Subaşı'na evinin balkonunda bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne yol açan Can Yiğit K'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatmıştı. Ekipler, zanlının Osmaniye'nin merkeze bağlı köyü Kesmeburun'da olduğu bilgisini alarak durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmişti. Jandarma tarafından köydeki bir çiftlik evinde yakalanan zanlı, Adana'da polise teslim edilmişti.