Son dakika haber | Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler patates tarlasında yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler patates tarlasında yakalandı

24.03.2021 07:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 07:31
Son dakika haber | Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler patates tarlasında yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da polis ekiplerinden otomobille yaklaşık 30 kilometre kaçan göçmenler patates tarlasında yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille yaklaşık 30 kilometre kaçan göçmenler patates tarlasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 33 ACK 379 plakalı otomobil sürücüsünün göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde otomobilin hareket halinde olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kozan Caddesi'nde ve burayla bağlantılı sokak girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde görünce "dur" ihtarında bulundu.

Otomobilin ekiplerin ikazına rağmen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek kaçışını sürdürmesi üzerine yolun kentle bağlantılı noktalarına Yüreğir, Seyhan ve Çukurova devriye ekiplerine bağlı polisler sevk edildi.

Otoyolun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na yakın bir noktasının ekiplerce tır ve kamyonlarla kapatılmasına rağmen aracın kaçmaya devam etmesi üzerine durum Adana Batı Gişelerindeki kontrol noktasında bulunan polislere bildirildi.

Ağaçlık alana kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Takibi sürdüren ekiplerin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi civarında aracı bırakarak ağaçlık alana kaçtı.

Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, ağaçlık ve otluk alanlarda arama yaptığı sırada patates tarlasında saklanmış biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Suriyeli oldukları ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, araç sürücüsü Malik Hac Ahmet'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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