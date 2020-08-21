Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan 2 şüpheli metruk evin çatısında yakalandı
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Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan 2 şüpheli metruk evin çatısında yakalandı

Son dakika haberi... Adana'da bir eve ateş açtıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte metruk evin çatısında saklanırken yakalandı.

21.08.2020 05:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:15

Adana'da bir eve ateş açtıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte metruk evin çatısında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir eve 2 kişinin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede konutun camına ateş edildiğini ve yerde boş kovanlar olduğunu tespit etti.

Kaçan şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, saldırıyı E.T. ve S.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin aynı mahallede yaşadığının belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

Bahçeler, evlerin damları, metruk binalar ve çalılık alanda arama yapan ekipler, metruk bir binanın çatısında saklanan 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Bu sırada şüphelilerin bir yakını görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

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Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan 2 şüpheli metruk evin çatısında yakalandı

Kaynak: AA

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