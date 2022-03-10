Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
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Son dakika gündem haberi... Adana'da polis ekiplerinden ciple kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana'da polis ekiplerinden ciple kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 80 LM 024 plakalı cipi durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen cipteki 4 şüpheli, araçla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı.
Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine otoyolun şehir merkeziyle bağlantılı yollarına ekipler sevk edildi.
Şüphelilerin otoyolda cipin farlarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine ekiplerden aracı dikkatli takip etmeleri istendi.
Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu polisler, şüpheli aracı otoyolda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, cipin çalıntı olduğunu tespit etti.
Şüpheliler ve araç detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.