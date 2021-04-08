Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı
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Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı.

Adana'da polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bağış kampanyasına, çok sayıda polis destek verdi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, gazetecilere, Polis Teşkilatının, Türk Kızılayın gönüllü bağışçısı olduğunu söyledi.

Türk polisinin hem cephede hem de Türk Kızılayın sedyesinde kanını vermeye hazır olduğunu kaydeden İnci, "Bugün insanları yaşatmak için kan bağışında bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği kanlar inşallah bir derde derman olur." ifadelerini kullandı.

İnci, gönüllü kan ve kök hücre bağışının yıl içinde devam edeceğini belirtti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Polis Teşkilatının kan ve kök hücre bağışında bulunarak iyiliğe örnek olduğunu vurguladı.

Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı
Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı
Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı
Polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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