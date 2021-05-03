Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı
Son dakika haberleri... Adana'nın Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 5 kişi, kovalamaca sonucu cami avlusunda saklanırken yakalandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 5 kişi, kovalamaca sonucu cami avlusunda saklanırken yakalandı.
Polisler, Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 34 PU 2506 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Aracı ara sokakta terk eden 5 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, zanlıları cami avlusunda saklanmaya çalışırken yakaladı.
Avluda yapılan aramada şüphelilerin attığı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.
R.Ş, M.C, M.Y, D.U. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney