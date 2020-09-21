Son dakika haber | Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere Kovid-19 tedbirlerini anlattı
Son dakika haberleri: Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.
21.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:36
Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki ilkokullarda eğitime başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.
Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulunup maske dağıttı.
Polis, velilere de tavsiyeler içeren broşürlerden dağıttı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun