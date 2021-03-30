Son dakika haber! Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi

Son dakika haberleri... Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Mart'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 45 tabanca, 12 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 458 mermi ve 50 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 18 motosiklet ve 4 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 2 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi. Farklı suçlardan aranan 349 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun