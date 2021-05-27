Son dakika haber | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 34 silah ele geçirildi
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Son dakika haber | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 34 silah ele geçirildi

Son dakika haber | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 34 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 17-23 Mayıs'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 90 mermi ve 4 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 18 motosiklet ve 6 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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