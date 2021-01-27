Son dakika haber! Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı
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Son dakika haber! Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

27.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:57
Son dakika haber! Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı bilgilendirdi.

Adana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde aşı yapma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine bilgilendirme çalışması başlattı.

Polis, evleri gezerek vatandaşlardan bu dönemde dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Evlerin kapısını çalıp sakinleri bilgilendiren polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılıkla ilgili uyarı broşürleri de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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