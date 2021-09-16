Son dakika haber... Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haber... Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Adana'da, sağlık ve polis ekiplerinin yarım saatlik araması sonucu piknik alanında yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, sağlık ve polis ekiplerinin yarım saatlik araması sonucu Piknik alanında yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, merkez Çukurova ilçesindeki bir piknik alanında silahla vurulduğu ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren sağlık ve polis ekipleri, yaralının tarifi üzerine, çevredeki bazı piknik alanlarını araştırdı, ancak kimseye ulaşamadı.

Yaralıyla tekrar telefonla görüşen ekipler, yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Adnan Kahveci Bulvarı DSİ Çamlık Piknik Alanı'nda, yerde yatan bir yaralının yüksek sesle yardım istediğini fark etti.

Ramazan K'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, bacağından vurulduğu tespit edilen yaralıyı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerinde tabancaya ait boş kovan buldu.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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