Son dakika haber... Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesinde H.A'ya ait 01 ABL 031 plakalı otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede yangının, aracın tavanında başladığının belirlenmesi üzerine polis, kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Araçta hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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