Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

05.02.2021 04:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 04:58
Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 TF 519 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Zanlıların otomobille Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, kavşaklarda önlem aldı.

Takibi sürdüren polis, Fevzi Paşa Mahallesi'yle Turhan Cemal Beriker Bulvarı kesişiminde şüphelileri yakaladı.

Üç zanlının üst aramasını ve otomobilde inceleme yapan ekipler, suç unsuru bulamadı.

Zanlılar ve araç detaylı incelenmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Yıldız Tilbe Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ömer Ali Okan Buruk Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Silah Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 04:58:36. #1.16#
title