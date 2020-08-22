Son dakika haber | Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
22.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:52
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Fatih Demirel idaresindeki 80 KC 934 plakalı otomobil, Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkisinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
Araçta bulunan Songül Özkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Demirel, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA